Alpinistin stürzte 400 Meter im freien Fall in Tod

Zwei zunächst unbekannte Tote wurden in den vergangenen Tagen auf Tirols Bergen entdeckt: Während im Fall der Tragödie auf der Hammerspitze in den Stubaier Alpen die Identität der Leiche bereits am Mittwoch feststand, konnte jetzt auch die Frau, die in den Lechtaler Alpen in den Tod gestürzt war, identifiziert werden. Zudem gibt es neue Details zum Unglück.