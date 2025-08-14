BJMINING Cloud Mining wird zur profitablen Wahl

XRP erlebte kürzlich eine positive technische Erholung, da der Markt regulatorische Klarheit und eine steigende Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen erwartete. Beflügelt durch den Abschluss des SEC-Ripple-Falls und kryptofreundliche Richtlinien überschritt XRP kurzzeitig die Marke von 3,20 US-Dollar pro Coin, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Investoren bevorzugen angesichts der Marktvolatilität stabile Cashflow-Tools.