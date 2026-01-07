Vorteilswelt
Vierschanzentournee

Goldberger: „Wir waren klar Nation Nummer eins!“

Ski Nordisch
07.01.2026 06:33
„Krone“-Kolumnist Andreas Goldberger über die Vierschanzentournee
„Krone“-Kolumnist Andreas Goldberger über die Vierschanzentournee(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Auf den letzten Drücker durften wir also noch die österreichische Hymne hören. Dank des Tagessiegs von Daniel Tschofenig. Das ermöglichte auch ein kleiner Wackler von Domen Prevc im letzten Sprung. Da war er wohl etwas nervös, seine einzige Schwäche in den letzten Tagen. Prevc hat die Tournee mit einer Demonstration begonnen, letztlich einen klaren Start-Ziel-Sieg gelandet.

Domen Prevc
Domen Prevc(Bild: Andreas Tröster)

Doch Österreichs Adler können mehr als zufrieden sein, waren sie doch wieder die Tournee-Nation Nummer eins. In jedem Bewerb war einer auf dem Podest, mit Jan Hörl und Stephan Embacher schafften es gleich zwei auf das Gesamt-Stockerl. Das gab es in den letzten zehn Jahren nur im Vorjahr. Wenn es da nicht den Dreifachsieg gegeben hätte, würden wir uns jetzt vor Freude überschlagen. Mit Daniel Tschofenig und Manuel Fettner schafften es weitere zwei in die Top-10. Vor allem vor dem 40-jährigen Fettner möchte ich den Hut ziehen. Und ich bin überzeugt, dass unsere Jungs den Schwung von der Tournee mitnehmen. Es stehen ja bald weitere Highlights an.

Was ich bei dieser Tournee als sehr positiv empfand, waren die strengen Materialkontrollen. Die Springer müssen nun darauf achten, sich etwas mehr Spielraum zu lassen, weil sich etwa Anzüge ja je nach Wetter ändern. So hat der WM-Skandal noch eine positive Folge.

