„Damals stand es bei mir wirklich Spitz auf Knopf“

„Zufrieden bin ich mit meinen Saisonergebnissen bisher natürlich nicht“, gibt Johannes Strolz nach zwei 24. Plätzen im finnischen Levi und in Gurgl, Rang 23 in Val d’Isere (Fra) und dem Ausfall in Alta Badia (It) unumwunden zu. „Die Stabilität, die ich versucht habe in den letzten Jahren hineinzubringen, ist eigentlich sehr gut. Leider verhaue ich mir mit einzelnen Schwüngen bessere Resultate. Es ist viel Gutes da, derzeit aber noch zu wenig, um weiter vorn mitzufahren. Ziel ist es, die guten Abschnitte durch den ganzen Lauf durchzuziehen. Dann sollte es auch mit den Ergebnissen klappen.“