Topklub macht Ernst: Verliert Glasner Starspieler?

Tauziehen um Marc Guehi! Wie Oliver Glasner verrät, könnte Premier-League-Klub Crystal Palace seinen Abwehrchef doch schon im Winter verlieren.
Der Vertrag von Marc Guehi bei Crystal Palace läuft nach der Saison aus. Es steht praktisch fest, dass der 25-jährige Engländer die „Eagles“ spätestens im Sommer verlassen wird.
In den vergangenen Wochen war der Nationalspieler unter anderem mit dem FC Bayern München, dem FC Liverpool und Real Madrid intensiv in Verbindung gebracht worden. Doch jetzt mischt sich mit Manchester City ein neuer Klub ins Tauziehen ein – und macht offenbar richtig Druck!
„Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass, wenn ein riesiges Angebot von Manchester City kommt und Marc das machen will, es auch passieren wird“, betont Oliver Glasner am Dienstag. Nun werden die Gespräche intensiviert, der österreichische Erfolgscoach könnte seinen nächsten Starspieler verlieren.
Manchester City im Verletzungspech
Bei Manchester City herrscht nach den Verletzungen von Josko Gvardiol und Ruben Dias in der Innenverteidigung dringender Handlungsbedarf. Gut möglich, dass sich der Klub von Startrainer Pep Guardiola noch im Jänner die Dienste von Guehi sichert und damit den anderen Topklubs dazwischen grätscht.
