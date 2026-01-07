Kulturhauptstadt 2024: Jetzt folgt die Abrechnung

„Wir hätten uns mehr Impulse von außen erwartet“

Sein Fazit zum Kulturhauptstadtjahr fällt „ambivalent“ aus. Fast alle der 63 Veranstaltungen auf steirischer Seite bewertet er positiv, die Besucher seien durchwegs begeistert gewesen. Vieles von dem, was erhofft wurde, sei aber nicht eingetroffen – auch, weil gleich 23 Gemeinden an Bord waren. Die Kommunikation sei mangelhaft gewesen. Und regionale Künstler seien zu wenig eingebunden gewesen, meint auch Steinegger – wiewohl es zum Wesen eines Kulturhauptstadtjahres gehöre, dass Künstler aus dem europäischen Ausland kommen.