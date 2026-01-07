Geldsorgen: Tierretter stehen mit Rücken zur Wand

Der Verein Tierrettung Mostpfoten-Hilfe muss den immer höher werdenden Kosten Tribut zollen. Wie es weitergeht, wissen die Verantwortlichen aktuell selbst noch nicht.
„Die Realität hat uns leider eingeholt“, sagt Michaela Reitbauer, Präsidentin der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe. Der Verein, der 2020 in der Corona-Pandemie gegründet worden war, wird wohl sein großes Engagement zurückfahren müssen. Der Grund: finanzielle Sorgen. Die Ausgaben werden immer mehr, die Einnahmen aber weniger. „Wir haben im Vergleich zu 2024 um 30 Prozent weniger Spenden bekommen, weil viele Menschen selbst kämpfen müssen“, weiß Reitbauer.
Aus der eigenen Tasche
Dazu beteiligen sich nach wie vor viele Gemeinden nicht an den kostspieligen Kastrationen von Streunerkatzen. So musste ein Teil der Gesamtkosten von 75.000 Euro im vergangenen Jahr aus der privaten Tasche der Ehrenamtlichen gezahlt werden – etwas, das dauerhaft unmöglich ist. „Wir bleiben bestehen, aber das Ausmaß wird kleiner werden“, kündigt die Präsidentin an.
Aktuell ist der Verein im gesamten Mostviertel (und je nach Not auch manchmal darüber hinaus) unterwegs für Wild- und Haustiere. „Wir hatten sogar schon eine Maus, die wir mit der Flasche aufgezogen haben“, erinnert sich Reitbauer. Rund 400 Anrufe gingen im Vorjahr beim Verein ein, viele hundert Male rückten die Helfer aus. „Wir versuchen im Moment alles aufrechtzuerhalten, wissen aber nicht, wie lange wir das schaffen“, so Reitbauer. Bei der nächsten Sitzung des Vereins sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden.
Spenden für die Mostpfoten-Hilfe: AT36 2025 6000 0190 1446
