Geldsorgen: Tierretter stehen mit Rücken zur Wand

Aktuell ist der Verein im gesamten Mostviertel (und je nach Not auch manchmal darüber hinaus) unterwegs für Wild- und Haustiere. „Wir hatten sogar schon eine Maus, die wir mit der Flasche aufgezogen haben“, erinnert sich Reitbauer. Rund 400 Anrufe gingen im Vorjahr beim Verein ein, viele hundert Male rückten die Helfer aus. „Wir versuchen im Moment alles aufrechtzuerhalten, wissen aber nicht, wie lange wir das schaffen“, so Reitbauer. Bei der nächsten Sitzung des Vereins sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Spenden für die Mostpfoten-Hilfe: AT36 2025 6000 0190 1446