Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrifft Verstappen

Red Bull: Wichtige Personal-Entscheidung gefallen

Formel 1
07.01.2026 07:01
Gianpiero Lambiase (li.) bleibt Max Verstappen treu.
Gianpiero Lambiase (li.) bleibt Max Verstappen treu.(Bild: GEPA)

Wichtige Personal-Entscheidung bei Red Bull: Gianpiero Lambiase bleibt der Renningenieur von Formel-1-Superstar Max Verstappen!

0 Kommentare

Wie „motorsport-total.com“ berichtet, wird Gianpiero Lambiase auch in der Saison 2026 an der Seite von Max Verstappen arbeiten. Zudem wird er weiter als sogenannter Head of Racing bei Red Bull fungieren.

Gianpiero Lambiase
Gianpiero Lambiase(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

Gerüchte um Abgang
Zuletzt war der 45-jährige Brite intensiv mit Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht worden. Auslöser waren jedoch keine sportlichen, sondern private Gründe. Lambiase hatte offenbar beim Red-Bull-Management um eine Reduktion seiner Reisetätigkeit angesucht. Bereits in der vergangenen Saison war er deshalb nicht bei allen Rennen vor Ort, fehlte unter anderem bei den Grands Prix von Österreich und Belgien und wurde dort von Simon Rennie vertreten.

Lesen Sie auch:
Christian Horner (li.) und Max Verstappen
„Jede Woche“
Max Verstappen überrascht mit Horner-Geständnis
03.01.2026
Tiefpunkt für Hamilton
Verstappen für F1-Piloten wieder Fahrer des Jahres
30.12.2025

Sein Verbleib beim Rennstall freut Max Verstappen. Nach dem Rückzug von Helmut Marko kann der vierfache Champion weiter auf die Unterstützung seiner zentralen Bezugsperson in der Red-Bull-Garage zählen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Max Verstappen
Formel 1Aston Martin
Red Bull
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf