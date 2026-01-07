Red Bull: Wichtige Personal-Entscheidung gefallen

Gerüchte um Abgang

Zuletzt war der 45-jährige Brite intensiv mit Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht worden. Auslöser waren jedoch keine sportlichen, sondern private Gründe. Lambiase hatte offenbar beim Red-Bull-Management um eine Reduktion seiner Reisetätigkeit angesucht. Bereits in der vergangenen Saison war er deshalb nicht bei allen Rennen vor Ort, fehlte unter anderem bei den Grands Prix von Österreich und Belgien und wurde dort von Simon Rennie vertreten.