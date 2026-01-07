Red Bull: Wichtige Personal-Entscheidung gefallen

Wichtige Personal-Entscheidung bei Red Bull: Gianpiero Lambiase bleibt der Renningenieur von Formel-1-Superstar Max Verstappen!
Wie „motorsport-total.com“ berichtet, wird Gianpiero Lambiase auch in der Saison 2026 an der Seite von Max Verstappen arbeiten. Zudem wird er weiter als sogenannter Head of Racing bei Red Bull fungieren.
Gerüchte um Abgang
Zuletzt war der 45-jährige Brite intensiv mit Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht worden. Auslöser waren jedoch keine sportlichen, sondern private Gründe. Lambiase hatte offenbar beim Red-Bull-Management um eine Reduktion seiner Reisetätigkeit angesucht. Bereits in der vergangenen Saison war er deshalb nicht bei allen Rennen vor Ort, fehlte unter anderem bei den Grands Prix von Österreich und Belgien und wurde dort von Simon Rennie vertreten.
Sein Verbleib beim Rennstall freut Max Verstappen. Nach dem Rückzug von Helmut Marko kann der vierfache Champion weiter auf die Unterstützung seiner zentralen Bezugsperson in der Red-Bull-Garage zählen ...
