Warum Jugendsprache jedes Jahr für Aufregung sorgt

„Cringe“, „smash“ oder wie 2025: „Six seven“ – jedes Jahr stellt das Jugendwort des Jahres neue Begriffe ins Rampenlicht, bei denen viele Erwachsene nur noch Bahnhof verstehen. Kaum ist der Gewinner gekürt, folgt die gewohnte Debatte: Redet die Jugend wirklich so? Oder ist das alles nur Internet-Slang, den niemand im echten Leben verwendet?