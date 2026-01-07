Warum Jugendsprache jedes Jahr für Aufregung sorgt

Topklub macht Ernst: Verliert Glasner Starspieler?
Zwischen TikTok, Schule und Social Media entsteht ein ganz eigener Code. Warum Jugendsprache kein Sprachverfall ist – und was das Jugendwort des Jahres wirklich aussagt. Die „Krone“ auf der Spur der Mundart unserer Teenager.
„Cringe“, „smash“ oder wie 2025: „Six seven“ – jedes Jahr stellt das Jugendwort des Jahres neue Begriffe ins Rampenlicht, bei denen viele Erwachsene nur noch Bahnhof verstehen. Kaum ist der Gewinner gekürt, folgt die gewohnte Debatte: Redet die Jugend wirklich so? Oder ist das alles nur Internet-Slang, den niemand im echten Leben verwendet?
