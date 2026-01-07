Nur Krankl war noch jünger als Rapids neuer Chef

Gestern die Medizinchecks, heute startet bei Rapid nach der offiziellen Präsentation die Vorbereitung – jetzt legt Neo-Cheftrainer Johannes Hoff-Thorup los! Was beim 36-jährigen Dänen an grün-weiße Klub-Legenden erinnert, wie viele Assistenten er mitnehmen darf, welche „Enten“ in Hütteldorf kursieren und was auf dem Transfermarkt im Winter passieren soll...