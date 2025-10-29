Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ

Trump hatte bereits 2020 von einem ähnlichen Test gesprochen. Er habe sich die Reihenfolge „Person, Frau, Mann, Kamera, Fernseher“ merken müssen und sei dann abgefragt worden. Er habe alles richtig aufsagen können und sei dafür gelobt worden, merkte er damals an. Angeblich würden das nämlich die wenigsten Menschen schaffen. „Es ist tatsächlich nicht einfach, aber für mich ist es einfach“, sagte der Republikaner in seiner ersten Amtszeit.



Hier sehen Sie einen Auszug von dem kognitiven Test: