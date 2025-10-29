Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel

Die Luftstreitkräfte fliegen fast über dem ganzen Bundesgebiet. Ballungsräume sowie die Bundesländer Tirol und Vorarlberg werden ausgespart. In diesen Gebieten können jedoch jederzeit Flüge im Ultraschallbereich erfolgen, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. „Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei rund 1200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, entstehen Stoßwellen am Flugzeug, die am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden können. Die Lautstärke dieses Knalles hängt von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage ab“, heißt es.