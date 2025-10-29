Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Merz, Stocker und das Stadtbild

Kolumnen
29.10.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Da gibt es dieser Tage aus den in jüngster Zeit dramatisch schwächer werdenden Kreisen der bundesdeutschen Willkommens-Kultur heftige Kritik an Kanzler Friedrich Merz. Warum? Weil er es gewagt hat, sich für die Abschiebung afghanischer Straftäter in ihr Heimatland auszusprechen, um gleichzeitig – so nebenbei – zu erklären, dass man nichtsdestotrotz nach wie vor Probleme mit der Integration der Migranten habe. Ein Blick in das jeweilige Stadtbild zeige dies. Und sein österreichischer Amtskollege Christian Stocker teilte diese Meinung nun in einem seiner Nationalfeiertags-Interviews.

EINERSEITS zeigt dies immerhin, dass die Regierungschefs der Bundesrepublik und Österreichs das Problem erkannt haben: Integration findet schlicht und einfach nicht statt.

ANDERERSEITS macht die bundesdeutsche Erregung deutlich, dass allein schon die Erwähnung des Faktums als rassistisch gilt, wonach weite Bereiche unserer Städte zwischen Flensburg und Klagenfurt, zwischen Köln und Wien, von Kebab-Lokalen und Barber Shops, herumlungernden schwarzbärtigen jungen Männern und verhüllten Kopftuchträgerinnen geprägt sind.

Und an diesem unübersehbaren Beweis für die längst aus dem Ruder gelaufene Massenmigration nach Deutschland wie auch nach Österreich ändert auch die Abschiebung vereinzelter Straftäter nach Syrien und Afghanistan nichts. Leider ist das nur Symbolpolitik, die das wirkliche Problem nicht löst.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
