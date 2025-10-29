Merz, Stocker und das Stadtbild

Da gibt es dieser Tage aus den in jüngster Zeit dramatisch schwächer werdenden Kreisen der bundesdeutschen Willkommens-Kultur heftige Kritik an Kanzler Friedrich Merz. Warum? Weil er es gewagt hat, sich für die Abschiebung afghanischer Straftäter in ihr Heimatland auszusprechen, um gleichzeitig – so nebenbei – zu erklären, dass man nichtsdestotrotz nach wie vor Probleme mit der Integration der Migranten habe. Ein Blick in das jeweilige Stadtbild zeige dies. Und sein österreichischer Amtskollege Christian Stocker teilte diese Meinung nun in einem seiner Nationalfeiertags-Interviews.