Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Liebe Politiker, wollt ihr nicht auch Helden sein?

Kolumnen
30.10.2025 06:00
Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind Helden – wann bekommen Sie endlich von der Politik, was ...
Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind Helden – wann bekommen Sie endlich von der Politik, was sie brauchen?(Bild: APA/BARBARA GINDL)
0 Kommentare

Der Zustand des Gesundheitssystems in Österreich im Allgemeinen und des Spitalswesens im Speziellen – er macht Schmerzen. Manchmal, siehe den tragischen Fall der 55-jährigen Oberösterreicherin, für die sich kein Krankenhaus fand, das ihr Leben hätte retten können, sind es Schmerzen mit Todesfolge.

Ärzte und Pflegepersonal leisten täglich Großartiges, oft Übermenschliches. Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin spricht gegenüber der „Krone“ zu Recht von „Heldengeschichten“. Tatsächlich sind die allermeisten Ärzte und Pflegebediensteten in den Augen der Patienten und deren Angehöriger – das zeigen auch die Rückmeldungen auf unseren Aufruf, Krankenhauserfahrungen zu melden – Menschen, die heilen und Leben retten.

Während aber das System an den Rand des Komas getrieben wurde. Man hat es zusammengespart, Entwicklungen verschlafen. Wie kann es sein, dass zwar Medizin und Medizintechnik täglich Fortschritte machen, dass aber ausgerechnet in der Kommunikation, einem Bereich, der in den vergangenen Jahren quantensprungartige Veränderungen erlebt hat, gearbeitet wird wie vor Jahrzehnten – mittels Telefon ...

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV)

Eine bundesweite technische Vernetzung, die Kapazitäten für Intensivbetten und Operationen sichtbar machen würde – sie fehlt.

Eine politische Abstimmung über notwendige Einrichtungen – sie fehlt.

Das medizinische Personal liefert Heldengeschichten. Jetzt ist endlich die Politik dran, mitzuziehen!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.584 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.438 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.712 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Liebe Politiker, wollt ihr nicht auch Helden sein?
„Krone“-Kommentar
Merz, Stocker und das Stadtbild
„Krone“-Kommentar
Sparkurs wie in Argentinien?
„Krone“-Kommentar
Die Politik spart am falschen Platz
„Krone“-Kommentar
Ein legendärer Österreicher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf