Detroit Red Wings gewinnen nach 0:4-Rückstand

Die Wild nämlich kamen von einem 0:3 nur beinahe zurück. Rossi gab im Power Play den vorletzten Pass zum 2:3-Anschlusstreffer von Marcus Johansson, der auch das 1:3 erzielte. Danach folgten noch drei Treffer von Utah, das damit die jüngsten sechs Partien gewonnen hat. Für Minnesota war es hingegen die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Partien. Bereits am Sonntag empfängt das Rossi-Team die noch schlechter in die Saison gestarteten San Jose Sharks.