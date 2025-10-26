Vorteilswelt
Irre Aufholgjagd

Detroit Red Wings gewinnen nach 0:4-Rückstand

Eishockey
26.10.2025 10:31
Detroit mit Marco Kasper bejubelt in der National Hockey League (NHL) einen verrückten Comeback-Sieg. Beim 6:4-Heimsieg über die St. Louis Blues machten die Red Wings einen 0:4-Rückstand nach 24 Minuten mit sechs Toren in Folge wett. Kasper stand bei der Aufholjagd 20 Minuten auf dem Eis. Mit sieben Checks schrieb der Kärntner laut Liga-Angaben die meisten aller Spieler an. Für Minnesota war beim 2:6 gegen Utah Mammoth indes auch ein Assist von Marco Rossi zu wenig.

Die Wild nämlich kamen von einem 0:3 nur beinahe zurück. Rossi gab im Power Play den vorletzten Pass zum 2:3-Anschlusstreffer von Marcus Johansson, der auch das 1:3 erzielte. Danach folgten noch drei Treffer von Utah, das damit die jüngsten sechs Partien gewonnen hat. Für Minnesota war es hingegen die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Partien. Bereits am Sonntag empfängt das Rossi-Team die noch schlechter in die Saison gestarteten San Jose Sharks.

Für Detroit läuft es mit sechs Siegen in neun Partien deutlich besser. „Man hätte zu Beginn nicht enttäuschter und am Ende nicht glücklicher sein können“, sagte Detroit-Trainer Todd McLellan nach dem Erfolg. „Das ist ein unglaubliches Comeback, nachdem wir zuvor absolut nichts zustande gebracht hatten.“

Folgen Sie uns auf