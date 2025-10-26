Knalleffekt nach Louvre-Raub: Männer festgenommen

150 Spuren gesichert

„Über 150 DNA-, Fingerabdruck- und andere Spuren wurden vor Ort und an einem Helm, Schleifmaschinen, Handschuhen, einer Weste und so weiter gesichert, die von den Einbrechern benutzt und zurückgelassen wurden“, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau der Zeitung „Ouest-France“.

Bilder öffentlicher und privater Kameras ausgewertet

Die Videoüberwachung „ermöglichte es, ihre Route in Paris und den angrenzenden Departements zu verfolgen“. Enormer Aufwand sei nötig gewesen, um „alle verfügbaren Bilder aus öffentlichen und privaten Kameras in Bereichen auszuwerten, die verschiedenen Fluchtwegen entsprechen könnten“.