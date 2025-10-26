Mutmaßliche Tierquäler wollen ihre Hunde zurück

Im Zweifel freigesprochen

Schon davor war das Paar ins Visier der Behörde geraten. Die Frau musste sich wegen des Verdachts der Tierquälerei sogar schon vor Gericht verantworten. Im März 2023 soll sie die Chihuahua-Hündin von Bekannten an den Läufen gefesselt und über den Boden geschleift haben. Die Hündin wurde so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Vom Landesgericht Linz wurde die damals 39-Jährige im Zweifel freigesprochen, das Verfahren gegen ihren Lebensgefährten eingestellt.