Bei Streit zückte Mann Messer und wollte zustechen

Wilde Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Samstag in Innsbruck! Ein Streit zwischen drei Männern im Alter von 31, 55 und 56 Jahren eskalierte. Schlussendlich zückte der 31-Jährige ein Messer. Mit diesem verletzte er seine Kontrahenten.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 1.15 Uhr. Ort des Geschehens war eine Bar in der Tiroler Landeshauptstadt. Vor dieser kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Somalier (31) und zwei Einheimischen (55 und 56 Jahre alt). Laut Angaben des 55-Jährigen zückte der 31-Jährige plötzlich ein Messer.
Für Somalier klickten die Handschellen
„Der 55-Jährige erlitt dadurch eine leichte Schnittverletzung an der linken Hand“, heißt es von den Ermittlern. Unterdessen wurde der 56-Jährige am linken Ellbogen verletzt. Für den Somalier klickten noch vor Ort die Handschellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.