Handschellen klickten

Bei Streit zückte Mann Messer und wollte zustechen

Tirol
26.10.2025 09:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Wilde Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Samstag in Innsbruck! Ein Streit zwischen drei Männern im Alter von 31, 55 und 56 Jahren eskalierte. Schlussendlich zückte der 31-Jährige ein Messer. Mit diesem verletzte er seine Kontrahenten.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 1.15 Uhr. Ort des Geschehens war eine Bar in der Tiroler Landeshauptstadt. Vor dieser kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Somalier (31) und zwei Einheimischen (55 und 56 Jahre alt). Laut Angaben des 55-Jährigen zückte der 31-Jährige plötzlich ein Messer.

Für Somalier klickten die Handschellen
„Der 55-Jährige erlitt dadurch eine leichte Schnittverletzung an der linken Hand“, heißt es von den Ermittlern. Unterdessen wurde der 56-Jährige am linken Ellbogen verletzt. Für den Somalier klickten noch vor Ort die Handschellen.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Tirol

Folgen Sie uns auf