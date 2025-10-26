Bei Streit zückte Mann Messer und wollte zustechen

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 1.15 Uhr. Ort des Geschehens war eine Bar in der Tiroler Landeshauptstadt. Vor dieser kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Somalier (31) und zwei Einheimischen (55 und 56 Jahre alt). Laut Angaben des 55-Jährigen zückte der 31-Jährige plötzlich ein Messer.