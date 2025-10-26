Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Derselbe Blödsinn“

Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall

Ski Alpin
26.10.2025 10:55
Manuel Feller schied im ersten Durchgang des Sölden-Riesenslaloms aus.
Manuel Feller schied im ersten Durchgang des Sölden-Riesenslaloms aus.(Bild: GEPA)

Das gibt‘s ja nicht! Nachdem Manuel Feller bereits in der vergangenen Saison im Riesentorlauf von Sölden ausgeschieden war, endet auch der heurige Saisonauftakt für den Tiroler ohne Punkte.

0 Kommentare

Feller war aggressiv in den ersten Lauf gestartet, leistete sich jedoch bereits im Mittelteil den einen oder anderen Fehler. Am Ende des Steilhangs erwischte der 33-Jährige schließlich einen Schlag und verpasste das Tor.

Lesen Sie auch:
Bei Lucas Braathen sorgte eine Autopanne für zusätzlichen Stress.
Lucas Braathen:
Auto-Crash vor RTL? „Haben ein Rentier erwischt“
26.10.2025

Dass Feller überhaupt im Riesenslalom an den Start geht, war lange Zeit unklar, hatte er doch vor wenigen Monaten erklärt, sich voll und ganz auf den Slalom konzentrieren zu wollen.

Wieder keine Punkte für Manuel Feller ...
Wieder keine Punkte für Manuel Feller ...(Bild: GEPA)

„Genau derselbe Blödsinn“
„Ich glaube, man kann das Interview von letztem Jahr nehmen und wieder hineinschneiden“, meinte Feller im ORF-Interview auf den Ausfall angesprochen. „Es war genau derselbe Blödsinn, ich kann mich mit Sölden nicht ganz anfreunden.“ Der Tiroler sei zudem im gleichen Bereich wie im Vorjahr ausgeschieden. „Scheinbar habe ich nichts gelernt“, gab sich Feller selbstkritisch. An seinem Plan, weiterhin im Riesentorlauf an den Start zu gehen, ändere sich vorerst jedoch nichts.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
188.894 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
159.403 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
158.405 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Mehr Ski Alpin
„Derselbe Blödsinn“
Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall
Brennsteiner Dritter
Hundertstel trennt Schwarz von Leader Odermatt
Lucas Braathen:
Auto-Crash vor RTL? „Haben ein Rentier erwischt“
Megaprojekt
So könnten Winterspiele in Salzburg aussehen
„Es war ziemlich laut“
Kein Nickerchen, Scheib dennoch auf „Meisterstufe“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf