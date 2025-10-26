Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall

„Genau derselbe Blödsinn“

„Ich glaube, man kann das Interview von letztem Jahr nehmen und wieder hineinschneiden“, meinte Feller im ORF-Interview auf den Ausfall angesprochen. „Es war genau derselbe Blödsinn, ich kann mich mit Sölden nicht ganz anfreunden.“ Der Tiroler sei zudem im gleichen Bereich wie im Vorjahr ausgeschieden. „Scheinbar habe ich nichts gelernt“, gab sich Feller selbstkritisch. An seinem Plan, weiterhin im Riesentorlauf an den Start zu gehen, ändere sich vorerst jedoch nichts.