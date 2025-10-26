Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall

Das gibt‘s ja nicht! Nachdem Manuel Feller bereits in der vergangenen Saison im Riesentorlauf von Sölden ausgeschieden war, endet auch der heurige Saisonauftakt für den Tiroler ohne Punkte.
Feller war aggressiv in den ersten Lauf gestartet, leistete sich jedoch bereits im Mittelteil den einen oder anderen Fehler. Am Ende des Steilhangs erwischte der 33-Jährige schließlich einen Schlag und verpasste das Tor.
Dass Feller überhaupt im Riesenslalom an den Start geht, war lange Zeit unklar, hatte er doch vor wenigen Monaten erklärt, sich voll und ganz auf den Slalom konzentrieren zu wollen.
„Genau derselbe Blödsinn“
„Ich glaube, man kann das Interview von letztem Jahr nehmen und wieder hineinschneiden“, meinte Feller im ORF-Interview auf den Ausfall angesprochen. „Es war genau derselbe Blödsinn, ich kann mich mit Sölden nicht ganz anfreunden.“ Der Tiroler sei zudem im gleichen Bereich wie im Vorjahr ausgeschieden. „Scheinbar habe ich nichts gelernt“, gab sich Feller selbstkritisch. An seinem Plan, weiterhin im Riesentorlauf an den Start zu gehen, ändere sich vorerst jedoch nichts.
