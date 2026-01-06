Eiseskälte: Notquartiere sind so gut wie voll

43 Pfarrstuben geöffnet

Dass die Situation angespannt sei, sehe man auch in der Gruft: Hier seien Nacht für Nacht alle 60 Plätze belegt, der Andrang bei den warmen Mahlzeiten wie auch in den Wärmestuben der Caritas groß. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, hat die Caritas ihre Hilfe weiter ausgeweitet und 43 pfarrliche Wärmestuben geöffnet. Sie ermöglichen Menschen, sich aufzuwärmen, etwas Warmes zu essen und mit Freiwilligen ins Gespräch zu kommen.