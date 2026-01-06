Kanzler-Recycling: Wer rettet Österreich?

Auch wenn das Jahr 2026 offiziell kein Wahljahr ist, sorgt eine neue „Krone“-Umfrage für heftige Diskussionen. Das Ergebnis ist brisant: Sowohl die SPÖ als auch die ÖVP könnten bei einem Führungswechsel massiv an Boden gutmachen. Doch die Namen, die das Barometer steigen lassen, sind alte Bekannte. Welche Persönlichkeiten würden Sie gerne in der heimischen Spitzenpolitik sehen?
Laut der Umfrage (durchgeführt vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse) würde die SPÖ bei einem Comeback von Christian Kern sofort um sechs Prozent zulegen. Auch die ÖVP könnte mit einer Rückkehr von Sebastian Kurz punkten, müsste den zweiten Platz derzeit aber dennoch der SPÖ überlassen. Trotz dieser „Comeback-Effekte“ bliebe die FPÖ weiterhin klar auf Platz eins.
Politische Erneuerung à la Österreich
Gleichzeitig wird der Ruf nach gänzlich neuen, unverbrauchten Gesichtern lauter. Viele Leser haben genug vom „politischen Recycling“ und wünschen sich echte Köpfe mit frischen Ideen statt alter Taktiken. Dass allein die Namen ehemaliger Kanzler für ein Umfrage-Beben sorgen, werten viele User als Armutszeugnis für die aktuelle Politiker-Riege, die es dem Anschein nach nicht schafft, eine eigene Strahlkraft zu entwickeln.
Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Umfrage? Denken Sie, dass SPÖ und ÖVP mit der Rückkehr von Kern und Kurz tatsächlich aus dem Umfrage-Tief ausbrechen würden? Gibt es Politiker, die Ihrer Meinung nach besser als Spitzenkandidaten geeignet wären oder gibt es Persönlichkeiten aus der Privatwirtschaft, die Sie gerne in der Politik sehen würden?
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge in den Kommentaren!
