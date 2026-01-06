Kanzler-Recycling: Wer rettet Österreich?

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Umfrage? Denken Sie, dass SPÖ und ÖVP mit der Rückkehr von Kern und Kurz tatsächlich aus dem Umfrage-Tief ausbrechen würden? Gibt es Politiker, die Ihrer Meinung nach besser als Spitzenkandidaten geeignet wären oder gibt es Persönlichkeiten aus der Privatwirtschaft, die Sie gerne in der Politik sehen würden?



Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge in den Kommentaren!