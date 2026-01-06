War „Scary Movie“-Star
Bodybuilderin (62) tot von Freundin gefunden
Die US-amerikanische Schauspielerin und Bodybuilderin Jayne Trcka ist tot. Sie wurde bereits am 12. Dezember in ihrem Haus in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien tot aufgefunden.
Eine Freundin hatte Trcka mehrere Tage lang nicht erreichen können und sie schließlich leblos in ihrer Küche aufgefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der ehemaligen Bodybuilderin feststellen.
Die Todesursache ist bislang ungeklärt, ein Rechtsmediziner gab keine näheren Angaben zur Ursache.
Hier sehen Sie Bilder der Bodybuilderin:
Bekannt wurde sie einem breiten Publikum durch die Rolle der „Miss Mann“ im ersten Teil der Horror-Komödie Scary Movie aus dem Jahr 2000. Auch hatte sie weitere kleine Film- und TV-Auftritte, etwa in „The Drew Carey Show“ und „Whose Line Is It Anyway?“.
In den 1980-er Jahren hatte sie sich als Bodybuilderin einen Namen gemacht und war in diversen Fitnessmagazinen vertreten. In späteren Jahren arbeitete sie unter anderem auch als Immobilienmaklerin in Kalifornien, so „TMZ“.
