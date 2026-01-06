Lisa Eder verpasst ersten Sieg nur hauchdünn

Eder will den Spieß in Ljubno umdrehen

„Es geht momentan einfach leicht von der Hand. Dass ich mit jedem Sprung vorne mitspringen kann, hätte ich nicht gedacht“, sagte Eder nach ihrem insgesamt zehnten Podestplatz im Weltcup und versprach Prevc einen Angriff bei deren Heimweltcup kommendes Wochenende. „Es ist natürlich cool, wenn man den Stockerlplatz hat, aber ich wollte sie schon mehr angreifen. Ich würde sagen, nächste Woche in Ljubno werden wir den Spieß umdrehen.“ Ihre ÖSV-Teamkollegin Julia Mühlbacher gelang mit Rang sechs ihr bestes Saisonergebnis. „Das ist ein sehr wohltuendes Ergebnis, die Arbeit zahlt sich dann doch aus. Es freut mich, dass das daheim in Villach gelungen ist“, sagte Mühlbacher.