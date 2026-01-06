Vorteilswelt
Skispringen in Villach

Lisa Eder verpasst ersten Sieg nur hauchdünn

Ski Nordisch
06.01.2026 16:27
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Skispringerin Lisa Eder hat sich in Villach auch im zweiten Weltcup-Bewerb nur der Doppelweltmeisterin Nika Prevc beugen müssen. Der Salzburgerin fehlten am Dienstag bei schwierigen Neuschneebedingungen auf der Normalschanze lediglich 0,6 Punkte auf die Slowenin. Die 20-Jährige feierte ihren siebenten Saisonsieg, insgesamt war es ihr 29. Eder verwies die Deutsche Agnes Reisch um 7,2 Zähler auf Rang drei, schrammte aber zum wiederholten Mal knapp am Premierenerfolg vorbei.

0 Kommentare

Im laufenden Olympiawinter war es für die 24-jährige Eder der fünfte Podestplatz. Nach dem ersten Durchgang fehlten Eder 1,9 Punkte auf Prevc, die, wie sie bei 92 Metern landete. Im Finale holte Eder (91 m) noch auf, die Weltcupspitzenreiterin (89,5) rettete aber einen hauchdünnen Vorsprung und die Rangordnung an der Spitze blieb unverändert.

Eder will den Spieß in Ljubno umdrehen
„Es geht momentan einfach leicht von der Hand. Dass ich mit jedem Sprung vorne mitspringen kann, hätte ich nicht gedacht“, sagte Eder nach ihrem insgesamt zehnten Podestplatz im Weltcup und versprach Prevc einen Angriff bei deren Heimweltcup kommendes Wochenende. „Es ist natürlich cool, wenn man den Stockerlplatz hat, aber ich wollte sie schon mehr angreifen. Ich würde sagen, nächste Woche in Ljubno werden wir den Spieß umdrehen.“ Ihre ÖSV-Teamkollegin Julia Mühlbacher gelang mit Rang sechs ihr bestes Saisonergebnis. „Das ist ein sehr wohltuendes Ergebnis, die Arbeit zahlt sich dann doch aus. Es freut mich, dass das daheim in Villach gelungen ist“, sagte Mühlbacher.

Kombiniererin Lisa Hirner holte als 30. ihren ersten Weltcup-Punkt. Wie am Vortag waren aber wieder nur drei Österreicherinnen im Hauptbewerb vertreten. Chiara Kreuzer, Hannah Wiegele, Meghann Wadsak und Co. hatten die Qualifikation der Top 40 verpasst.

