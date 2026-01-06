Venezuela-Demo der KPÖ in Graz sorgt für Wirbel

KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini ergänzt: „Diese Demo offenbart das fragwürdige Verständnis von Demokratie und Menschenrechten der KPÖ Graz. Mehr Verharmlosung der abscheulichen Person Nicolás Maduro geht eigentlich kaum mehr: Maduro war ein Diktator, der die letzte Wahl in seinem Land klar verloren und die demokratische Machtübernahme schlichtweg verweigert hat und nun von den USA, Gott sei Dank entmachtet wurde und einer gerechten Strafe zugeführt wird. Maduro hat freie Meinungsäußerung unterdrückt und politische Gegner inhaftiert, gefoltert und ermordet.“