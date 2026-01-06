Venezuela-Demo der KPÖ in Graz sorgt für Wirbel

Die Grazer Bürgermeisterpartei KPÖ lud am Dreikönigstag zur Venezuela-Demo. Obwohl der Zulauf überschaubar war, ist die Aufregung und Kritik groß.
„Der US-Angriff auf Venezuela muss verurteilt werden“ – unter diesem Motto lud die KPÖ am Dienstag bei tief winterlichen Verhältnissen am Grazer Hauptplatz zur „Kundgebung in Solidarität mit dem venezolanischen Volk“. Dutzende Unterstützer haben sich bei klirrender Kälte eingefunden – die Grazer Stadtchefin Elke Kahr war urlaubsbedingt nicht dabei, dafür die Stadträte Robert Krotzer und Manfred Eber.
„Wir verlangen von der Bundesregierung, den völkerrechtswidrigen US-Angriff auf Venezuela klar zu verurteilen“, sagte Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. „Im Sinne einer aktiven Neutralitätspolitik muss Österreich für die Einhaltung internationalen Rechts und die Souveränität anderer Länder einstehen“, setzt der Landesvorsitzende fort. Um eine „Pro-Maduro-Demo“ handelte es sich dezidiert nicht.
Kritik kommt von ÖVP-Stadtchef Kurt Hohensinner: „Elke Kahr und Robert Krotzer holen internationale Konflikte immer wieder auf die Grazer Straßen, während die lokalen Probleme ungelöst bleiben. In der Politik sollte man sich in erster Linie darum kümmern, wofür man gewählt ist. Wenn sich die KPÖ mit Venezuela auseinandersetzt, ändert das gar nichts.“
KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini ergänzt: „Diese Demo offenbart das fragwürdige Verständnis von Demokratie und Menschenrechten der KPÖ Graz. Mehr Verharmlosung der abscheulichen Person Nicolás Maduro geht eigentlich kaum mehr: Maduro war ein Diktator, der die letzte Wahl in seinem Land klar verloren und die demokratische Machtübernahme schlichtweg verweigert hat und nun von den USA, Gott sei Dank entmachtet wurde und einer gerechten Strafe zugeführt wird. Maduro hat freie Meinungsäußerung unterdrückt und politische Gegner inhaftiert, gefoltert und ermordet.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.