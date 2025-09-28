Vorteilswelt
Bei Verhaftung

Betrunkener springt aus Fenster auf Polizeiauto

Vorarlberg
28.09.2025 15:45
Der Mann landete nach seinem gefährlichen Manöver auf einem Polizeiauto.
Der Mann landete nach seinem gefährlichen Manöver auf einem Polizeiauto.(Bild: Polizei Liechtenstein)

Im Fürstentum Liechtenstein, direkt an der Grenze zu Vorarlberg, spielten sich am Samstag wilde Szenen bei einer Verhaftung eines Betrunkenen ab: Der Mann leistete plötzlich Widerstand und sprang aus dem Fenster ...

Skurrile Festnahme bei Vorarlbergs Nachbarn im Fürstentum Liechtenstein: Ein alkoholisierter Autolenker, der der Landespolizei übergeben hätte werden sollen, rannte im Grenzgebäude in Schaanwald plötzlich ins Obergeschoss, öffnete dort ein Fenster, betrat das Vordach und sprang.

Polizeiauto schwer beschädigt
Dabei landete er direkt auf einem Patrouillenfahrzeug der Landespolizei. Das Auto wurde dadurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Mann verletzte sich und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

