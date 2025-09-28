Betrunkener springt aus Fenster auf Polizeiauto

Im Fürstentum Liechtenstein, direkt an der Grenze zu Vorarlberg, spielten sich am Samstag wilde Szenen bei einer Verhaftung eines Betrunkenen ab: Der Mann leistete plötzlich Widerstand und sprang aus dem Fenster ...
Skurrile Festnahme bei Vorarlbergs Nachbarn im Fürstentum Liechtenstein: Ein alkoholisierter Autolenker, der der Landespolizei übergeben hätte werden sollen, rannte im Grenzgebäude in Schaanwald plötzlich ins Obergeschoss, öffnete dort ein Fenster, betrat das Vordach und sprang.
Polizeiauto schwer beschädigt
Dabei landete er direkt auf einem Patrouillenfahrzeug der Landespolizei. Das Auto wurde dadurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Mann verletzte sich und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.