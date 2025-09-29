Anrainer von Seesiedlung fühlen sich „getäuscht“

Es ist ein schöner Spätsommervormittag im September. Man kommt sich in der Seesiedlung in Gerasdorf vor wie in einem kleinen Ferienort. Zu Vogelgezwitscher mischt sich hier und da Hundegebell, Verkehrslärm ist kaum wahrnehmbar. Der Schmatelkateich erstrahlt in türkisgrünem Glanz, vereinzelt wagen sich schon die ersten Bewohner ins kühle Nass. Auch Romana Böhm geht regelmäßig schwimmen oder dreht mit ihrem Stand-up-Paddler ihre Runden. Ebenfalls zur Routine gehört für die 59-Jährige, die seit ihrem vierten Lebensjahr im elterlichen Haus mit Garten und Zugang zum See lebt, der morgendliche Spaziergang mit ihren beiden Hunden auf der brach liegenden Wiese hinter ihrem Garten.