Leuchtenhersteller Zumtobel erneuert Aufsichtsrat

Beim Vorarlberger Leuchtenexperten Zumtobel kommt zu Veränderungen im Aufsichtsrat: Christian Beer scheidet aus, ihm wird Peter Ernst Gaugg nachfolgen.
Sesselrücken im Aufsichtsrat des Vorarlberger Leuchtenkonzerns Zumtobel: Peter Ernst Gaugg (65) kommt neu in das Gremium und ersetzt damit Christian Beer (64), der mit Freitag ausgeschieden ist, wie das Unternehmen mitteilte. Weiters wurde das Mandat des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Volkhard Hofmann (73) verlängert. Als Zahltag für die Dividende 2024/25 wurde der 3. Oktober 2025 festgelegt, hieß es in einer Aussendung.
Das neue Aufsichtsratsmitglied Gaugg hielt den Angaben zufolge in der Vergangenheit bereits mehrere Aufsichtsratsmandate und war zuvor unter anderem als Unternehmer tätig. Bei Zumtobel werde er „durch seine Expertise im Finanz- und Projektmanagement die Arbeit des Aufsichtsrats maßgeblich bereichern“, so Aufsichtsratschefin Karin Zumtobel-Chammah.
Weiters beschloss die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024/25 eine deutlich gekürzte Dividende von 15 Cent je Aktie. Im Jahr davor hatte die Dividende noch 25 Cent je Aktie betragen. Vorstandschef Alfred Felder sprach zuletzt von einem „herausfordernden Geschäftsjahr“. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der börsennotierte Leuchtenkonzern einen Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich.
