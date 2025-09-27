Leuchtenhersteller Zumtobel erneuert Aufsichtsrat

Sesselrücken im Aufsichtsrat des Vorarlberger Leuchtenkonzerns Zumtobel: Peter Ernst Gaugg (65) kommt neu in das Gremium und ersetzt damit Christian Beer (64), der mit Freitag ausgeschieden ist, wie das Unternehmen mitteilte. Weiters wurde das Mandat des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Volkhard Hofmann (73) verlängert. Als Zahltag für die Dividende 2024/25 wurde der 3. Oktober 2025 festgelegt, hieß es in einer Aussendung.