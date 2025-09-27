Auto landet nach Crash auf dem Dach

Am Freitag gegen 23.30 Uhr lenkte ein 25-jähriger Mann in Feldkirch seinen Pkw von der Bruderhofstraße kommend in Richtung Naflastraße. Auf Höhe der Hausnummer 17 der Naflastraße beschleunigte der Lenker das Fahrzeug. In weiterer Folge geriet das Auto vermutlich aufgrund der geringen Profiltiefe der hinteren Reifen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum, der am rechten Straßenrand stand.