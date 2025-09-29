War da ein Virus? Ischgl ist Investitions-Kaiser

Die „Krone“ verrät, welche Liftanlagen in der Wintersaison 2025/26 in Tirol auf eine Entdeckung warten. Vor allem im Paznaun tut sich einiges und der Ischgler Bergbahn-Chef geht davon aus, dass Wintersport weiter boomt. Zu welchen Preisen? Auch das haben wir uns angesehen.