Hausbewohner scheiterte mit eigenen Löschversuchen

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Feldkirch drang dichter Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses. Ein Hausbewohner hatte zuvor vergeblich versucht, den Flammen mithilfe eines Feuerlöschers Herr zu werden.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Hitze, die aus dem Keller drang, war es dem Bewohner nicht möglich gewesen, den Brand zu löschen. Deshalb hatte er die Rettungskräfte verständigt.
Bewohner blieben unverletzt
Kurz nach dem Eintreffen leiteten die Florianijünger die Löschmaßnahmen ein und hatten den Brand schon bald unter Kontrolle gebracht. Die anderen Bewohner, die das Haus aus Sicherheitsgründen verlassen hatten, blieben unverletzt. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.
