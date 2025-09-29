Hausbewohner scheiterte mit eigenen Löschversuchen

Bewohner blieben unverletzt

Kurz nach dem Eintreffen leiteten die Florianijünger die Löschmaßnahmen ein und hatten den Brand schon bald unter Kontrolle gebracht. Die anderen Bewohner, die das Haus aus Sicherheitsgründen verlassen hatten, blieben unverletzt. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.