In Klingenthal wartet der Showdown mit Schuster

Steigerung nach durchwachsenem Samstag

Doch der 23-Jährige, der in den vergangenen Wochen im Grand Prix bereits bewiesen hatte, dass er in ganz starker Form ist und nach zwei Siegen und einem zweiten Platz die Gesamtwertung anführt, ließ sich vom durchwachsenen Samstag nicht aus der Ruhe bringen und präsentierte sich bei der gestrigen Matinee auf der „Rothausschanze“ deutlich verbesserte.

Mit Sätzen auf 105 und 104 Metern landete der Bregenzerwälder auf Rang vier. „Nach dem Videostudium war klar, dass ich eine viel aktivere Anfahrtsposition wählen muss, was beim Absprung dann gleich einen großen Unterschied gemacht hat“, verriet Bachlinger. „Das war auf jeden Fall schon besser, aber nicht zu 100 Prozent das, was ich draufhabe.“