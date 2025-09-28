Wenn Schweigen zur gefährlichen Waffe wird

Wie man Schweigemauern durchbricht

Doch wie lässt sich toxisches Schweigen entschärfen? Haller betont: Der erste Schritt ist, es zu erkennen und klar zu benennen. Wer angeschwiegen wird, sollte das nicht einfach hinnehmen. Entscheidend sei, die eigene Würde zu bewahren und nicht in Selbstzweifel zu verfallen. Ein Satz wie „Dein Schweigen verletzt mich“ macht deutlich, dass die stille Behandlung nicht einfach akzeptiert wird. Ebenso wichtig ist es, Grenzen zu setzen: Gesprächsverweigerung darf nicht zum Normalzustand werden. Wer sagt „Ich bin bereit zu reden, aber nicht, wenn du mich anschweigst“, signalisiert Stärke und entzieht dem Schweigen seine Macht.