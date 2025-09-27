Straßenschranke verletzt Fußgänger in Fußach

In der Vorarlberger Gemeinde Fußach kam es am frühen Samstagmorgen zu einem kuriosen Unfall im Straßenverkehr. Ein Lenker kollidierte mit einer Straßenschranke, diese geriet in Rotation und verletzte einen Fußgänger.
Am Samstag gegen 5.30 Uhr kam es in Fußach auf der Gemeindestraße „Polder“ zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Ein unbekannter Autolenker durchbrach im Bereich der Kreuzung „Schiffleweg“ eine Straßenschranke, die dadurch in Rotation geriet.
Zur selben Zeit lief ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Bregenz am rechten Fahrbahnrand in Richtung See. Er wurde von der rotierenden Schranke am Becken getroffen und stürzte. Trotz Verletzungen unbestimmten Grades konnte er selbstständig ein nahegelegenes Wohnhaus erreichen und von dort aus die Rettungskräfte verständigen.
Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen roten Pkw, vermutlich der Marke Mini, der Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.
Die Polizei ersucht den Unfallverursacher und mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Höchst unter der Telefonnummer +43 59133 8127 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
