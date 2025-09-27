Straßenschranke verletzt Fußgänger in Fußach

Zur selben Zeit lief ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Bregenz am rechten Fahrbahnrand in Richtung See. Er wurde von der rotierenden Schranke am Becken getroffen und stürzte. Trotz Verletzungen unbestimmten Grades konnte er selbstständig ein nahegelegenes Wohnhaus erreichen und von dort aus die Rettungskräfte verständigen.