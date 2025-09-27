SW Bregenz beurlaubte Coach Regi van Acker

SW Bregenz und Trainer Regi Van Acker gehen getrennte Wege. Nach 17 Spielen ohne Sieg zog der Klub die Reißleine. Wer der Nachfolger des Belgiers wird, ist noch unklar. Vorerst übernimmt Co-Trainer Murad Gerdi interimistisch.
Nach acht Spielen ohne Sieg reagierten die Verantwortlichen von SW Bregenz mit der Beurlaubung von Coach Regi van Acker. Der Belgier dient noch bis zur Länderspielpause als Lizenzgeber für die Schwarz-Weißen, dann endet die zweite Ära des 70-Jährigen in der Landeshauptstadt auch offiziell.
Van Acker übernahm das Team im April 2024 nach dem Abgang von Ex-Coach Markus Mader. Nach einem glänzenden Herbst in der vergangenen Saison geriet man im Frühjahr – auch aufgrund der Abgänge wichtiger Spieler – in einen Negativstrudel, Bregenz schloss das Spieljahr als stabiler Elfter ab. In der neuen Meisterschaft waren Van Acker und seine Mannschaft oft nah dran an Siegen, belohnte sich aber nie. Mit dem Punkt gegen Austria Salzburg verließen sie erstmals das Tabellenende. „Als Trainer hat man das Gefühl, wenn es vorbei ist. Das hatte ich dieses Mal nicht“, gesteht der Belgier. „Es tut schon weh. Bregenz war immer einer meiner Lieblingsklubs. Die Spieler wollten unbedingt. Viele Leute im Verein haben bei einem kleinen Budget vollsten Einsatz gegeben.“
Kein langes Gespräch
Lange dauerte das letzte Gespräch mit den SW-Funktionären Thomas Fricke, Predrag Zivanovic und Zoran Tomic nicht. „Ich habe nicht diskutiert, da bin ich sehr rational. Es bringt ja nichts“, so Van Acker. Der jetzt erst einmal abschalten will. Weg von Bregenz, wo er direkt beim Stadion wohnt und auch bald wieder zurückkehren wird. „Unser Haus ist noch nicht ganz fertig, eine Weile werden wir noch bleiben müssen“, lacht Van Acker, „aber erst einmal gehe ich mit meiner Frau nach Gran Canaria. Ich brauche jetzt Abstand und Ruhe.“
Einen Nachfolger wollen die Bregenzer bald präsentieren. Interimistisch wird Co-Trainer Murad Gerdi übernehmen.
