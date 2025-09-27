SW Bregenz beurlaubte Coach Regi van Acker

Van Acker übernahm das Team im April 2024 nach dem Abgang von Ex-Coach Markus Mader. Nach einem glänzenden Herbst in der vergangenen Saison geriet man im Frühjahr – auch aufgrund der Abgänge wichtiger Spieler – in einen Negativstrudel, Bregenz schloss das Spieljahr als stabiler Elfter ab. In der neuen Meisterschaft waren Van Acker und seine Mannschaft oft nah dran an Siegen, belohnte sich aber nie. Mit dem Punkt gegen Austria Salzburg verließen sie erstmals das Tabellenende. „Als Trainer hat man das Gefühl, wenn es vorbei ist. Das hatte ich dieses Mal nicht“, gesteht der Belgier. „Es tut schon weh. Bregenz war immer einer meiner Lieblingsklubs. Die Spieler wollten unbedingt. Viele Leute im Verein haben bei einem kleinen Budget vollsten Einsatz gegeben.“