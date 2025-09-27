Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Belgier muss gehen

SW Bregenz beurlaubte Coach Regi van Acker

Sport
27.09.2025 18:10
Regi van Acker ist nicht mehr Trainer in Bregenz.
Regi van Acker ist nicht mehr Trainer in Bregenz.(Bild: GEPA)

SW Bregenz und Trainer Regi Van Acker gehen getrennte Wege. Nach 17 Spielen ohne Sieg zog der Klub die Reißleine. Wer der Nachfolger des Belgiers wird, ist noch unklar. Vorerst übernimmt Co-Trainer Murad Gerdi interimistisch.

0 Kommentare

Nach acht Spielen ohne Sieg reagierten die Verantwortlichen von SW Bregenz mit der Beurlaubung von Coach Regi van Acker. Der Belgier dient noch bis zur Länderspielpause als Lizenzgeber für die Schwarz-Weißen, dann endet die zweite Ära des 70-Jährigen in der Landeshauptstadt auch offiziell.

Van Acker übernahm das Team im April 2024 nach dem Abgang von Ex-Coach Markus Mader. Nach einem glänzenden Herbst in der vergangenen Saison geriet man im Frühjahr – auch aufgrund der Abgänge wichtiger Spieler – in einen Negativstrudel, Bregenz schloss das Spieljahr als stabiler Elfter ab. In der neuen Meisterschaft waren Van Acker und seine Mannschaft oft nah dran an Siegen, belohnte sich aber nie. Mit dem Punkt gegen Austria Salzburg verließen sie erstmals das Tabellenende. „Als Trainer hat man das Gefühl, wenn es vorbei ist. Das hatte ich dieses Mal nicht“, gesteht der Belgier. „Es tut schon weh. Bregenz war immer einer meiner Lieblingsklubs. Die Spieler wollten unbedingt. Viele Leute im Verein haben bei einem kleinen Budget vollsten Einsatz gegeben.“

Kein langes Gespräch
Lange dauerte das letzte Gespräch mit den SW-Funktionären Thomas Fricke, Predrag Zivanovic und Zoran Tomic nicht. „Ich habe nicht diskutiert, da bin ich sehr rational. Es bringt ja nichts“, so Van Acker. Der jetzt erst einmal abschalten will. Weg von Bregenz, wo er direkt beim Stadion wohnt und auch bald wieder zurückkehren wird. „Unser Haus ist noch nicht ganz fertig, eine Weile werden wir noch bleiben müssen“, lacht Van Acker, „aber erst einmal gehe ich mit meiner Frau nach Gran Canaria. Ich brauche jetzt Abstand und Ruhe.“

Lesen Sie auch:
Regi van Acker ist seit April 2024 Trainer bei SW Bregenz.
SW-Coach Van Acker:
„Ich kann die Mannschaft weiter führen“
25.09.2025
Ein starker Kader
Jetzt ist Bregenz-Coach Regi van Acker zufrieden
18.07.2025
Vertrag verlängert
Regi van Acker bleibt Trainer in Bregenz
24.05.2024

Einen Nachfolger wollen die Bregenzer bald präsentieren. Interimistisch wird Co-Trainer Murad Gerdi übernehmen.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
124.305 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
111.594 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
110.037 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3244 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2762 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1291 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Sport
Belgier muss gehen
SW Bregenz beurlaubte Coach Regi van Acker
Bundesliga im Ticker
LIVE: BW Linz geht gegen Altach 1:0 in Führung!
Bald wieder Top-100?
Julia Grabher im Lissabon-Halbfinale ausgeschieden
Eiskunstlauf
Mikutina startet als Neunte in Olympia-Saison
Für Austria Lustenau
Trotz Chancenplus wieder nur ein Unentschieden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf