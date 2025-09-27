Mikutina startet als Neunte in Olympia-Saison

LIVE: SV Ried gegen den GAK
Eiskunstläuferin Olga Mikutina ist mit einem neunten Platz bei der traditionellen Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf in die Olympia-Saison gestartet!
Die 21-jährige Vorarlbergerin kam nach Kurzprogramm (53,13 Punkte) und Kür (98,78) auf insgesamt 151,91 Wertungspunkte. Den Sieg holte sich am Samstag die US-Amerikanerin Amber Glenn mit 214,49 Zählern.
Mikutina hatte im März bei der WM in Boston als 17. einen Olympia-Quotenplatz für Österreich erobert und darf von einer Teilnahme an den Winterspielen im Februar in Mailand/Cortina ausgehen.
