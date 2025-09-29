Gesunde Ernährung? Diese Mythen machen dick

Damit Oma und Opa nicht erkranken
RS-Virus im Anmarsch
Wer abnehmen will und Muskeln aufbauen will, kommt an einem zentralen Thema nicht vorbei: Ernährung! Fitness-Experte Lukas Grigorescu weiß aber ganz genau, dass beim Versuch, gesund zu essen, reichlich Fehler passieren – obwohl viele glauben, genau das Richtige zu machen.
Sind Kohlenhydrate Dickmacher? Sind alle Kalorien gleich? Und ist vegan automatisch gesund? Lukas Grigorescu, der in den vergangenen neun Jahren mehr als 500 Menschen dabei unterstützt hat, ihren Bauch loszuwerden und sich wohler zu fühlen, räumt mit fünf Mythen auf, die am Weg zur Wunschfigur im Weg stehen können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.