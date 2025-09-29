Streit um Türschloss könnte vor Gericht enden
Mieter ist sauer
Weil er vor einigen Jahren das kaputte Türschloss seiner Wohnung austauschen ließ, soll ein Mieter nach seinem Auszug ein neues Schloss zahlen. Denn die Hausverwaltung zeigt sich gnadenlos, doch der Mann will zur Not den Streit vor Gericht austragen.
Dominik Grünbart (32) versteht die Welt nicht mehr. Nach seinem Umzug von Geinberg nach Linz muss er sich noch immer mit der Hausverwaltung seiner alten Wohnung ärgern. Dabei geht es um ein Türschloss, das ausgewechselt wurde.
