Man kann es drehen und wenden wie man will, aber von der Tatsache, dass sowohl der kalendarische als auch der meteorologische Herbstanfang längst Geschichte sind, beißt die Maus keinen Faden ab. Schade eigentlich, denn man hätte diverse Meldungen der letzten Tage, die sich mit der Teilnehmerzahl bei der FIFA-WM 2030 befasst haben, nur allzu gern als klassische Sommerloch-Nachricht abgetan, um sie nicht ernst nehmen zu müssen. Geht leider nicht, denn einige Herren aus Südamerika scheinen es mit ihrem verschwurbelten Schwachsinn tatsächlich ernst zu meinen. Sie fordern, obwohl eigentlich längst alles anders geregelt ist, für 2030 eine Aufstockung der teilnehmenden Teams von 48 (wie beim Turnier 2026) auf 64. Denn wenn eine WM zum hundertjährigen Jubiläum der Veranstaltung ausgetragen werde, müsse das schon etwas Besonderes sein.