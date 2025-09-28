Wie der Oktoberfestbesuch zum Mode-Erfolg wird

Auch auf die Frisur kommt es an: Der Dirndl-Look wird erst dann komplett, wenn eine stilvolle Flechtfrisur oder hochgestecktes Haar getragen wird. Ob als romantischer Bauernzopf, verspielter Haarkranz oder kunstvoll eingeflochtener Dutt – Flechtfrisuren unterstreichen die natürliche Eleganz des Trachtenstils und halten auch beim Tanzen und Feiern perfekt. Eine offene, leicht gelockter Mähne wird am besten mit einem blumigen Haarreif in Form gehalten. So etwas kann man zudem im Handumdrehen selber basteln: Man nehme einen älteren Haarreif zur Hand, umwickle diesen mit einem zum Dirndl passenden Band und beklebe ihn mit getrockneten Blumen oder feinen Kunstblumen.