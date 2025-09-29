Wiener für Scooter-Verbot auf Mariahilfer Straße

Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Über die hektische Mobilität auf der Mariahilfer Straße hat sich die Bevölkerung eine klare Meinung gebildet. Ein Großteil will dort keine Fahrräder und E-Scooter mehr haben.
Augen zu und durch – anders können viele die Mariahilfer Straße nicht mehr überqueren. Klar ist: in der Begegnungszone herrscht zu viel Begegnung. Und das sehen auch die Wiener so. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse von Christoph Haselmayer für W24 brachte auf die Frage „Unterstützen Sie ein Fahrverbot für Fahrräder und E-Scooter auf der Mahü?“ folgende Antworten: 54 Prozent sagen: Ja, auf jeden Fall. Weitere 22 Prozent: Eher Ja. So richtig dagegen sind nur 8 Prozent.
