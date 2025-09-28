Vorteilswelt
Parkpanne: Auto rollte Hang hinab

Vorarlberg
28.09.2025 14:01
Von einem Baum gestoppt.
Von einem Baum gestoppt.(Bild: Bernd Hofmeister)

Im Vorarlberger Thüringerberg kam es am Samstag zu einer Parkpanne. Ein Mann stellte seinen Wagen vor einem Wohnhaus ab, das Auto setzte sich später plötzlich in Bewegung und donnerte in einen Wald. 

Ein Autolenker parkte am Samstagnachmittag seinen Wagen vor einem Wohnhaus in Thüringerberg und ließ ihn dort stehen. Als er auf den Vorplatz zurückkehrte, war das Auto weg. Reifenspuren führten hangabwärts:

Der Wagen musste von der Feuerwehr auf die Straße gezogen werden.
Der Wagen musste von der Feuerwehr auf die Straße gezogen werden.(Bild: Bernd Hofmeister)

Der Wagen war rund 200 Meter über den Hang gerollt, überquerte dabei zwei Mal einen Weg und krachte in ein Waldstück, dort kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der Pkw musste mit einem Traktor und einer Seilwinde aus dem Wald gezogen werden, es ist nur noch reif für den Schrottplatz.   

Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
Geschrottet
Parkpanne: Auto rollte Hang hinab
Kulinarische Idee
„Müssen die Menschen aus der Einsamkeit abholen“
