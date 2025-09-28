Parkpanne: Auto rollte Hang hinab
Geschrottet
Im Vorarlberger Thüringerberg kam es am Samstag zu einer Parkpanne. Ein Mann stellte seinen Wagen vor einem Wohnhaus ab, das Auto setzte sich später plötzlich in Bewegung und donnerte in einen Wald.
Ein Autolenker parkte am Samstagnachmittag seinen Wagen vor einem Wohnhaus in Thüringerberg und ließ ihn dort stehen. Als er auf den Vorplatz zurückkehrte, war das Auto weg. Reifenspuren führten hangabwärts:
Der Wagen war rund 200 Meter über den Hang gerollt, überquerte dabei zwei Mal einen Weg und krachte in ein Waldstück, dort kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der Pkw musste mit einem Traktor und einer Seilwinde aus dem Wald gezogen werden, es ist nur noch reif für den Schrottplatz.
Kommentare
