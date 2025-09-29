Spanier steht wegen Mord vor Gericht

Der Mann sitzt seit fast einem Jahr in U-Haft – und streitet jede Tatbeteiligung ab. Direkte Zeugen gibt es nicht, der Fall ist daher ein heikler Indizienprozess. Laut Staatsanwaltschaft sollen vor allem Telefondaten des Beschuldigten schwer wiegen. 19 Zeugen sind geladen, den Vorsitz führt Richter Theo Rümmele. Nur wenige Stunden vor der Bluttat soll es laut Gerichtspressesprecher Dietmar Nußbaumer einen heftigen Streit zwischen dem Paar gegeben haben.