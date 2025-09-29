Vertauschte Babys: Ist jetzt Adoption notwendig?

Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Vor mehr als 30 Jahren wurden im Grazer Klinikum zwei Babys vertauscht. Als die „Krone“ den Fall 2015 erstmals publik machte, war das Echo weltweit riesengroß. Auch beim Premierentreffen zwischen Jessica und Doris mit ihren Eltern waren wir dabei. Doch viele Fragen bleiben offen.
Ein folgenschweres Schicksal nahm damals seinen Lauf. Es war ein Tausch, der zwei Familien für Jahrzehnte prägte und deren Leben völlig veränderte.
