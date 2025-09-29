„Apotheken stellen pro Jahr 2300 Medikamente her“

Damit Oma und Opa nicht erkranken
RS-Virus im Anmarsch
Apotheker-Vizepräsident Dr. Gerhard Kobinger sprach mit der „Krone“ über den alljährlichen Medikamentenengpass, warum Österreichs Apotheker dennoch über gut gefüllte Arzneischränke verfügen und über das schmerzhafte Fehlen von einigen Sprays und Schmerzmitteln.
Droht Österreich im Herbst und Winter ein Medizin-Notstand?
Der Blick in die weitere Zukunft ist nicht seriös – vor allem nicht von jenen, die in der Lieferkette vor den Kunden stehen. Die Apothekerschaft hat sich gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Die Lager sind voll, wir gehen aktuell davon aus, gut durch den Herbst und den Winter zu kommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.