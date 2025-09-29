„Apotheken stellen pro Jahr 2300 Medikamente her“

Droht Österreich im Herbst und Winter ein Medizin-Notstand?

Der Blick in die weitere Zukunft ist nicht seriös – vor allem nicht von jenen, die in der Lieferkette vor den Kunden stehen. Die Apothekerschaft hat sich gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Die Lager sind voll, wir gehen aktuell davon aus, gut durch den Herbst und den Winter zu kommen.