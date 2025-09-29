Was es mit der „neuen Autorität“ auf sich hat

Im Kern gehe es darum, bei sich selbst zu beginnen: „Wie kann ich ruhig bleiben, wenn mein Kind mich herausfordert? Wie bleibe ich in Beziehung, auch wenn es schwierig ist?“ An die Stelle von autoritärem Durchsetzen tritt die klare Botschaft: „Ich mag dich, aber mit deinem Verhalten bin ich nicht einverstanden.“ Eltern lernen, Konflikte nicht sofort eskalieren zu lassen, sondern beharrlich und gewaltfrei Widerstand zu leisten. Ein zentrales Prinzip der „Neuen Autorität“ lautet zudem: Niemand erzieht allein. Großeltern, Nachbarn, Freunde – sie können eingebunden werden, wenn es immer wieder um dieselben Konflikte geht. „Eine Oma kann zum Beispiel übernehmen, wenn das tägliche Anziehen zum Dauerstreit wird. Das entlastet und zeigt: Wir stehen nicht alleine da“, erklärt Rittmann. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, lautet die Weisheit dahinter.