Batteriegroßspeicher für Vorarlberg geplant

Der Aufsichtsrat habe am Freitag seine „Strategie 2040“ einstimmig angepasst, hieß es in einer Aussendung von illwerke vkw. „Die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigen zunehmend den Einsatz von Batteriegroßspeichern“, stellte Vorstandsmitglied Gerd Wegeler fest. Um bis 2040 alle Endkunden in Vorarlberg und in der deutschen Region Westallgäu mit erneuerbarer Energie aus eigener Erzeugung versorgen zu können, „benötigen wir ein zusätzliches Regelarbeitsvermögen von rund 1000 Gigawattstunden“, so Wegeler. Diese Energie soll unter anderem durch den Zukauf vor allem von Windparks in Deutschland bereitgestellt werden. Durch die gleichzeitige Errichtung eines Batteriegroßspeichers in Vorarlberg mit einer Kapazität von 400 Megawattstunden sei es möglich, die notwendige Flexibilität sicherstellen.