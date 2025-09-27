Julia Grabher im Lissabon-Halbfinale ausgeschieden

Jetzt im LIVESTREAM: HC Linz gegen JAGZ Bad Vöslau
Nach drei Zwei-Satz-Siegen en suite ist beim ITF-W100-Turnier in Lissabon für Julia Grabher das Aus gekommen!
Die Vorarlbergerin unterlag im Halbfinale der topgesetzten Lettin Darja Semenistaja 2:6, 2:6 und schiebt sich im WTA-Ranking an die 115. Stelle.
In Parma holte die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die neben Lilli Tagger als große ÖTV-Zukunftshoffnung gilt, U16-EM-Gold und ist damit nach Petra Ritter (1988) die zweite rot-weiß-rote Europameisterin in dieser Kategorie.
