Bald wieder Top-100?

Julia Grabher im Lissabon-Halbfinale ausgeschieden

Tennis
27.09.2025 17:42
Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: Mattia Martegani)

Nach drei Zwei-Satz-Siegen en suite ist beim ITF-W100-Turnier in Lissabon für Julia Grabher das Aus gekommen!

Die Vorarlbergerin unterlag im Halbfinale der topgesetzten Lettin Darja Semenistaja 2:6, 2:6 und schiebt sich im WTA-Ranking an die 115. Stelle.

In Parma holte die 15-jährige Tirolerin Anna Pircher, die neben Lilli Tagger als große ÖTV-Zukunftshoffnung gilt, U16-EM-Gold und ist damit nach Petra Ritter (1988) die zweite rot-weiß-rote Europameisterin in dieser Kategorie.

Folgen Sie uns auf