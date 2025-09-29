Frau wurde wie Gefangene im eigenen Haus gehalten

Damit Oma und Opa nicht erkranken
Diese Woche stehen am Klagenfurter Landesgericht in verschiedenen Prozessen fünf Männer vor Gericht, die Frauen verfolgt haben sollen – über Jahre hinweg, mit GPS-Trackern, Videokameras und ohne Skrupel. Ein Angeklagter soll die Mutter seiner Kinder fast rund um die Uhr überwacht haben.
Stalking ist die beharrliche Verfolgung von anderen Menschen - so massiv, dass diese in ihrer Lebensführung „unzumutbar beeinträchtigt wird“, wie es in § 107a so schön heißt. Aber was bedeutet das im Alltag für das Opfer?
