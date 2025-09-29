Vorteilswelt
Totale Überwachung

Frau wurde wie Gefangene im eigenen Haus gehalten

Kärnten
29.09.2025 06:00
Bei einem der Stalkingprozesse in Klagenfurt drohen dem Angeklagten sogar bis zu 15 Jahre Haft.
Bei einem der Stalkingprozesse in Klagenfurt drohen dem Angeklagten sogar bis zu 15 Jahre Haft.(Bild: Wassermann Kerstin)

Diese Woche stehen am Klagenfurter Landesgericht in verschiedenen Prozessen fünf Männer vor Gericht, die Frauen verfolgt haben sollen – über Jahre hinweg, mit GPS-Trackern, Videokameras und ohne Skrupel. Ein Angeklagter soll die Mutter seiner Kinder fast rund um die Uhr überwacht haben.

0 Kommentare

Stalking ist die beharrliche Verfolgung von anderen Menschen - so massiv, dass diese in ihrer Lebensführung „unzumutbar beeinträchtigt wird“, wie es in § 107a so schön heißt. Aber was bedeutet das im Alltag für das Opfer?

