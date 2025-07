Krisenberater der Regierung drängt auf Klimaschutz

Ein Kernbegriff im Bericht von Peter Vorhofer ist die „staatliche Resilienz“, also die Widerstandskraft des Staates in Krisenzeiten. „Die Anpassung an den Klimawandel und der Schutz der Umwelt“ seien „Schlüsselfaktoren“ dafür, heißt es im Bericht. Die Fortführung des bundesweiten Ausbaus erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz sei dabei ein strategischer Vorteil.