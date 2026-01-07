Wienerin zum Sterben zurückgelassen: Mord!

Der Fall wurde an ein Geschworenengericht verwiesen. Auch am Mittwoch schildert der 29-Jährige: „Ich habe die Nadel für sie angesetzt. Abdrücken musste sie aber selbst.“ Im ersten Prozess gab der Angeklagte an, aus Angst vor Konsequenzen keine Hilfe gerufen zu haben, da ihm Medikamente hätten abgenommen werden können. „Ich hatte Angst, aus dem Substitutionsprogramm geworfen zu werden“, erklärt er heute. „Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass sie sterben könnte. Ich dachte, sie ist bei ihm in guten Händen. Er war ihr bester Freund. Er war ihr Gspusi“, erklärt der 29-Jährige und blickt zum Erstangeklagten.